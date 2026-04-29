El DECAAD acompañará un ciclo de cine metafísico en la Facultad de Humanidades

Este miércoles 29 de abril a las 18, en el aula 6 de la Facultad de Humanidades de la UNNE, dará comienzo el ciclo Cine y Metafísica: La metafísica como un mar sin orillas.

La actividad está organizada por el equipo de la Cátedra de Metafísica de la carrera de Filosofía y el Departamento de Filosofía de la mencionada facultad y contará con el acompañamiento técnico del Departamento de Cine, Audiovisuales y Artes Digitales (DECAAD) del Instituto de Cultura del Chaco. La entrada será gratuita.

Esta propuesta está destinada a estudiantes de filosofía y otras carreras de la Facultad de Humanidades que investiguen temáticas relacionadas, y al público en general que pueda sentirse interesado. El ciclo tendrá en total tres encuentros, en el mismo horario. Los restantes encuentros se desarrollarán por lo tanto los miércoles 6 y 13 de mayo.

En la primera oportunidad se proyectará Hedwing y la pulgada furiosa (2001, John Cameron Mitchell), con la intención de reflexionar sobre la sexualidad, la búsqueda de uno mismo y la naturaleza humana. En el segundo encuentro se exhibirá Las amargas lágrimas de Preta Von Kant (1972, Rainer Werner Fassbinder), con el fin de poner en debate la identidad, la soledad, el amor, la codependencia y la opresión. Y para cerrar se reproducirán fragmentos de la serie Severance (2022, Apple TV+), para aludir a la identidad, el trabajo y la naturaleza humana.

“La intención es mantener una relación dialógica y participativa con la comunidad. La propuesta surge de la necesidad de otorgar un espacio específico que permita un enfoque dialógico e interactivo entre contenidos propios del campo disciplinar filosófico y reflexiones de la comunidad”, expresaron desde la organización.

“A través de esta actividad, se busca incentivar una mayor participación en los espacios de investigación y producción filosófica, así como fomentar el intercambio y la circulación de ideas y teorías dentro de un marco de reflexión plural, facilitando el ejercicio de comunicar, debatir y reflexionar entre personas dentro y fuera del campo filosófico específico”, agregaron.