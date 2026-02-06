Misión Nueva Pompeya: detienen a tres jóvenes con casi tres kilos de marihuana

Efectivos policiales detuvieron a tres hombres y secuestraron más de dos kilogramos de marihuana durante un procedimiento realizado en la localidad de Misión Nueva Pompeya. Los sospechosos intentaron evadir un control vehicular, pero fueron interceptados tras una persecución.

El operativo se concretó durante la tarde de este viernes, alrededor de las 16, y estuvo a cargo del personal de la División Operaciones Drogas Interior – El Impenetrable, con base en Fuerte Esperanza. El procedimiento se desarrolló en el Paraje Puente, tras tareas investigativas que advertían sobre el traslado de estupefacientes desde El Sauzalito hacia Misión Nueva Pompeya.

Según informaron fuentes policiales, los investigados se movilizaban en dos motocicletas y se autodenominaban “Cartel 111”. Durante el despliegue de controles vehiculares, los uniformados detectaron a tres jóvenes, de 18, 20 y 21 años, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga.

Uno de los móviles policiales logró cerrarles el paso, lo que provocó que los ocupantes perdieran el control de los rodados, siendo rápidamente interceptados y reducidos por los agentes.

Tras la identificación de los sospechosos, los efectivos realizaron una requisa en la que hallaron, dentro de una mochila, tres paquetes de gran tamaño envueltos en bolsas de polietileno transparente, que contenían una sustancia vegetal de color verde amarronado con características similares a la marihuana.

Posteriormente, se realizó la prueba de campo que confirmó que se trataba de Cannabis Sativa, con un peso total de 2.906 gramos. Además, durante el procedimiento se secuestraron las dos motocicletas en las que circulaban los detenidos y tres teléfonos celulares.

En la causa interviene la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal Carlos Amad, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes.

Las autoridades destacaron que el procedimiento forma parte de los operativos preventivos y de investigación que se llevan adelante en el interior provincial para combatir el narcotráfico.