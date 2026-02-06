Chorotis: seis personas fueron derivadas al hospital tras sufrir picaduras de abejas

Seis personas, entre ellas dos menores de edad, debieron ser trasladadas a la localidad de Santa Sylvina luego de sufrir múltiples picaduras de abejas en una zona rural cercana a Chorotis.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 17:50, en un camino vecinal ubicado a unos ocho kilómetros al sur de la localidad. Según informaron fuentes policiales, un grupo de hombres que se movilizaba en una camioneta Ford Ranger blanca se encontró con un enjambre de abejas, lo que provocó que todos los ocupantes sufrieran varias picaduras.

Tras el incidente, las víctimas fueron trasladadas en una ambulancia y en un vehículo particular hasta el centro de salud de Chorotis, desde donde se dispuso su derivación urgente hacia el hospital de Santa Sylvina para recibir atención médica.

Las personas afectadas fueron identificadas como Dilan T (25), Fernando Ts (23), Daniel P (27), Mariano P (23) y los menores Jerónimo P (15) y Alejo F (15), todos domiciliados en Chorotis.

Personal policial se comunicó con la Comisaría de Santa Sylvina para recabar información sobre el estado de salud de los pacientes. Además, se dio intervención a los Bomberos Voluntarios de esa localidad para realizar tareas preventivas en el lugar del hecho.