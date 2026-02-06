Puerto Vilelas avanza con un plan integral de alumbrado público en barrios Obrero y San José

El municipio de Puerto Vilelas puso en marcha un nuevo sistema de alumbrado público con tecnología LED en los barrios Obrero y San José, en el marco de un plan integral que prevé extender estas mejoras a distintos sectores de la localidad.

El encendido del primer tramo de iluminación se realizó durante la noche del jueves con la presencia del intendente Marcelo “Colo” González, quien compartió la actividad con vecinos de la zona y recorrió el sector para dialogar sobre las necesidades del barrio.

Según informaron desde el municipio, en esta primera etapa se instalaron 16 jirafas equipadas con luminarias LED, lo que permitirá mejorar la visibilidad nocturna y reforzar las condiciones de seguridad en ambos barrios.

Las autoridades municipales señalaron que la obra forma parte de un programa que se ejecutará por etapas y que tiene como objetivo alcanzar a todos los barrios de Puerto Vilelas con la renovación del sistema de alumbrado público.

Además, destacaron que los trabajos se realizan con recursos propios y con la participación de personal técnico y operarios municipales.

Desde la comuna indicaron que el plan busca optimizar la infraestructura urbana, mejorar la seguridad y brindar mejores condiciones de circulación para los vecinos.