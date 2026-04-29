Villa Ángela: trabajos de purga y limpieza de cañerías para mejorar la calidad del agua por parte de SAMEEP

Las intervenciones se realizaron en los barrios Mocoví, 96 Viviendas y AIPO, con el objetivo de mejorar la calidad, presión y caudal del suministro.

La empresa Sameep llevó adelante un operativo integral de limpieza y purga de cañerías en distintos sectores de la ciudad de Villa Ángela, en el marco de su plan de mantenimiento y optimización del sistema de distribución de agua potable en el interior provincial.

Los trabajos se concretaron en los barrios Mocoví, 96 Viviendas y AIPO, donde cuadrillas técnicas realizaron tareas específicas de desobstrucción y eliminación de sedimentos acumulados en la red. Estas acciones permiten mejorar la calidad del agua y recuperar niveles adecuados de presión y caudal en los hogares.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó la importancia de estos operativos para garantizar un servicio eficiente. “Forman parte de una planificación sostenida que venimos ejecutando en toda la provincia, con el objetivo de asegurar que el agua llegue en condiciones óptimas a cada hogar. Sabemos que la calidad del servicio es una prioridad para los vecinos, por eso reforzamos los trabajos en territorio, atendiendo las demandas puntuales de cada localidad”, afirmó.

Por su parte, el coordinador de Zona III, Omar Albornoz, brindó precisiones sobre las tareas ejecutadas en la localidad. “Se trabajó con equipos especializados en la purga de cañerías, lo que permitió remover acumulaciones que afectaban el normal funcionamiento de la red. Estas intervenciones impactan directamente en la mejora de la presión y en la calidad del agua que reciben los usuarios”, explicó.

Desde la empresa informaron que, una vez finalizadas las intervenciones, el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva, alcanzando niveles adecuados de presión y caudal en los sectores intervenidos.

Finalmente, remarcaron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia, como parte de una política activa orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria y garantizar un servicio de agua potable cada vez más eficiente y confiable para todos los chaqueños.