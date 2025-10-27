CHACO: Capitanich: “Hoy empezamos el camino para recuperar la provincia en 2027”
El senador electo por el Frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich, celebró los resultados de una jornada histórica para el peronismo chaqueño, que conquistó tres bancas en una elección reñida voto a voto con el oficialismo.
“Seremos en el Congreso la voz y la defensa de todo el pueblo del Chaco, de los trabajadores y de la soberanía argentina”, afirmó Coqui este domingo por la noche, en la sede del Partido Justicialista.
El líder del justicialismo provincial destacó el acompañamiento popular que recibió Fuerza Patria y que permitió consolidar una representación clave para el futuro del Poder Legislativo.
“Hemos pintado de celeste la provincia: ganamos en 50 de los 70 municipios y en 17 de los 25 departamentos de nuestro Chaco”, remarcó con emoción.Con la mirada puesta en el futuro, Capitanich aseguró que este resultado marca el inicio de una nueva etapa: “Hoy empezamos el camino para recuperar la provincia en 2027, de la mano de un compañero o una compañera que siga defendiendo los sueños de nuestro pueblo”.El senador electo subrayó la magnitud del resultado alcanzado, considerando que Fuerza Patria enfrentó “a todo el aparato estatal, provincial y nacional”.
“Demostramos que estamos, que resistimos y que vamos a volver a ganar la Gobernación en 2027, porque seguimos al lado del pueblo, defendiendo sus derechos y su dignidad”, sostuvo.Además, remarcó que los resultados reflejan un mensaje claro de la sociedad chaqueña:“La mitad de los chaqueños están con nosotros. Hoy nos dieron su apoyo y se expresaron en contra de las políticas libertarias que tanto daño le hacen a nuestro país.”*
“Esto no está terminado”*En otro tramo de su discurso, Capitanich se refirió al escrutinio en la categoría de Senadores, donde con el 95% de las mesas escrutadas, la diferencia ronda los 4 mil votos.“Vamos a ir al escrutinio definitivo con toda la documentación, porque esto no está definido, esto no está terminado”, advirtió.
“Faltan contabilizar unos 30 mil votos y esto está muy peleado. Es voto a voto, y me hace acordar a aquella elección del 16 de septiembre de 2007”, recordó, despertando aplausos entre la militancia reunida.