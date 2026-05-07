RIGI: Chevron buscará invertir más de USD 10 mil millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la empresa Chevron buscará invertir más de USD 10 mil millones mediante un proyecto que ingresará al RIGI .

«(Chevron) nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares», señaló Caputo en su cuenta de X.

Con este nuevo proyecto, ya son más de USD 100 mil millones en inversiones presentadas dentro del RIGI, con más de 36 los proyectos exhibidos dentro de este programa.