Mes De Las Infancias: Provincia Y Municipio De Resistencia Anunciaron Agenda De Actividades Para Toda La Familia

La iniciativa comenzará este sábado 9 de agosto, a las 14 Hs, en el Paseo Sur (Av. Belgrano y Falucho), continuará el domingo 10 en Chacra 24 (Juana Zurduy y Fuerte Esperanza), y culminará el 31 de agosto con el gran festejo central en el Parque de la Laguna Argüello.

El Gobierno Provincial y la Municipalidad de Resistencia, anunciaron una variada agenda de actividades para celebrar el Mes de las Infancias, con propuestas lúdicas, culturales y deportivas que se desarrollarán en diferentes espacios públicos de la ciudad. Las actividades están enmarcadas en el programa provincial “Mis derechos, tus derechos”, destinado a promover el bienestar los niños y sus familias.
Durante las jornadas habrá actividades lúdicas, artísticas, deportivas, talleres recreativos y ferias de emprendedores, promoviendo el uso de plazas y espacios verdes como puntos de encuentro para toda la comunidad. El anuncio fue realizado por la subsecretaria de Economía y Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano, Carla Cantero, y el secretario de Gobierno de Resistencia, Emilio Varisco.
“Se busca llegar a cada niño del territorio chaqueño, sin importar donde habiten”, expresó Cantero, destacando el enfoque inclusivo de la propuesta.
Por su parte, Varisco remarcó que “el objetivo es también promocionar los espacios públicos como lugares de encuentro y esparcimiento para toda la familia”.

