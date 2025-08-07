Deportes Recibió Al Campeón Panamericano De Fisicoculturismo Mario Monfardini

”Es un orgullo para nosotros tener un competidor como Mario, quien una vez más nos representa y eleva el nombre del Chaco a nivel internacional”, expresó Fabio Vázquez, presidente del Instituto del Deporte Chaqueño.

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño (IDCH), profesor Fabio Vázquez, recibió este jueves al culturista Mario Monfardini, flamante campeón panamericano NABBA, tras consagrarse en el primer torneo panamericano de la Asociación NABBA, realizado recientemente en Guadalajara, México.

El funcionario provincial también destacó el acompañamiento permanente del gobernador Leandro Zdero porque “Desde el primer día trabajamos con esta convicción, apoyando a cada uno de nuestros deportistas”.

Por su parte, Monfardini agradeció el reconocimiento y manifestó su satisfacción por el logro: “Tuve la inmensa suerte de representar al seleccionado argentino y al Chaco en este torneo, y logramos ganar”.

Además, adelantó que ya está clasificado para competir el año próximo, y manifestó su deseo de participar del prestigioso Mr. Universo, que se llevará a cabo en Inglaterra.