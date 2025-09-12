Meneses cruzó críticas y defendió la transparencia en adjudicaciones de Salud

182189w850h572c.jpg

El subsecretario de Salud del Chaco, Rafael Meneses, salió al cruce de cuestionamientos sobre las adjudicaciones realizadas a la empresa Suizo Argentina S.A., ratificando que «todos los procesos se llevaron a cabo bajo normativa vigente, con transparencia e igualdad de oportunidades para los oferentes».

Meneses recordó que la firma es proveedora del Estado desde 2014 y aclaró que no ingresó con la actual gestión , como circuló en algunas versiones. Además, precisó que las adjudicaciones obtenidas representan menos del 2% del total de las compras realizadas y se enmarcan en un procedimiento de plena concurrencia y competencia.

El subsecretario subrayó que Suizo Argentina fue seleccionada en los renglones donde presentó la oferta más conveniente, superando a al menos diez competidores en cada caso. «Esto demuestra que su participación no respondió a privilegios ni exclusividades, sino al cumplimiento de criterios objetivos de evaluación, principalmente el menor precio compatible con las especificaciones técnicas», explicó.

En relación con los cuestionamientos, Meneses sostuvo: «Podemos entender que por la proximidad de las elecciones quieran sembrar dudas sobre el trabajo transparente que lleva adelante el Gobierno del Chaco, de querer ensuciar por ensuciar o desacreditar tanto esfuerzo, pero acá estamos hablando de la salud de los chaqueños, y para nosotros implica compromiso y responsabilidad en todo lo que hacemos».

Finalmente, destacó que se trata de un ejemplo de adjudicación competitiva, bajo reglas claras y con incidencia presupuestaria reducida en el total de compras públicas.

