Puerto Tirol: detuvieron a un hombre con siete pedidos de captura

En la mañana de este viernes, alrededor de las 6, efectivos de la comisaría local de Puerto Tirol lograron detener a un hombre que era intensamente buscado por la Justicia. El procedimiento se concretó tras un trabajo de investigación encubierto llevado adelante por el personal policial.

El sospechoso fue interceptado en el asentamiento San Francisco, donde se procedió a su demora. Posteriormente, al corroborar su identidad mediante el Sistema de Gestión Biométrica, se constató que registraba siete pedidos de captura vigentes.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el detenido tenía cuatro denuncias por hurto, dos por robo y una por lesiones, daños y amenazas.

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría de Puerto Tirol, a disposición de la Justicia.