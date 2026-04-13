Abril trae grandes sorpresas en la pantalla del Guido Miranda

El Instituto de Cultura del Chaco invita a disfrutar la cartelera del Cine del Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) con estrenos nacionales, cine de autor, experiencias inmersivas y un congreso internacional para vivir el cine en todas sus dimensiones.

Reconocida por su cartelera accesible y de calidad, la Sala trae este mes: estrenos nacionales del Espacio INCAA, ciclos temáticos, experiencias de apreciación musical, funciones para públicos diversos y una agenda académica de relevancia internacional.

Entre lo más destacado, regresan los clásicos del ciclo Amores Perros y las sesiones de escucha de Noches de Audiofilia; habrá funciones de GüePlay Cine, del ciclo infantil Pequeños Espectadores y una cuidada selección de estrenos argentinos.

Además, del 22 al 25 de abril, el Guido Miranda será sede invitada del X Congreso Internacional AsAECA, uno de los encuentros académicos de cine más importantes del país.

Ciclo Yacaré con estreno regional

La agenda de abril inicia el miércoles 1 a las 20 con El agente secreto, flamante thriller político del aclamado director brasileño Kleber Mendonça Filho (Bacurau y Aquarius). La trama se sumerge en una atmósfera de paranoia y vigilancia en el Brasil de los años 70.

Este ciclo se distingue por traer al NEA producciones de autor y cine latinoamericano que rara vez llegan a las salas comerciales, priorizando relatos con fuerte identidad territorial y estética arriesgada.

Entrada general: $4000.

Cine argentino en primer plano

El Espacio INCAA presenta tres títulos nacionales que exploran la identidad, el presente y la memoria desde distintas contemporáneas.

El viernes 17 y sábado 18 de abril, a las 20, llegará Hijo mayor, de Cecilia Kang, una ficción conmovedora sobre una familia coreana en Argentina, las tensiones generacionales y la búsqueda de pertenencia.

Finalmente, el viernes 24 y sábado 25 de abril a las 20, será el turno de Soy tu mensaje, de Ricardo Jacobo, un relato intrigante sobre una comunidad aparentemente perfecta que esconde secretos oscuros.

Las funciones de Espacio INCAA tendrán entradas a $4000, con tarifa para estudiantes y jubilados a $2000.

Pequeños Espectadores: cine en familia

Todos los sábados de abril a las 18:00, el ciclo infantil de la sala propone disfrutar del cine nacional en pantalla grande con funciones del Espacio INCAA.

En esta edición, se proyectará la película «La tormenta: el secreto del gran barco negro» con funciones los días 11, 18 y 25 de abril, una aventura ideal para disfrutar en familia.

Entrada general: $4000. Menores, estudiantes y jubilados: $2000.

Además, continúa abierta la inscripción para escuelas y jardines de infantes que deseen asistir a funciones durante el mes de abril. Las instituciones interesadas pueden comunicarse a ccgm.cine@gmail.com .

Ciclo Amores Perros: el amor en todas sus formas

El amor quema, mueve, duele, y el buen cine sabe cómo contarnos esas historias. Este ciclo presenta en abril una curaduría de películas que dejan huella, explorando el deseo, la obsesión y la pasión a través de historias inolvidables.

Miércoles 15 de abril a las 19.30: La vida de Adèle, de Abdellatif Kechiche. Miércoles 29 de abril a las 20: Amores perros, de Alejandro González Iñárritu.

Todas las funciones tendrán entrada general de $4000.

GüePlay Cine: una noche de culto

El jueves 16 de abril a las 19.30, el ciclo GüePlay Cine ofrecerá una función especial con Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, acompañada por un cortometraje. Una oportunidad para volver a ver en pantalla grande uno de los títulos más icónicos del cine contemporáneo. La entrada general será de $3500.

X Congreso Internacional AsAECA

Del 22 al 25 de abril, el Cine del Guido Miranda será sede invitada del X Congreso Internacional AsAECA (Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual). Organizado junto a la UNNE y la FADyCC, este encuentro académico —uno de los más importantes del país— llega por primera vez al norte argentino bajo el lema: “Volver a imaginar(nos). Cines y tecnologías imago-sonoras para la resistencia”.

Durante las jornadas, habrá charlas, ponencias y mesas temáticas con la participación de investigadores y especialistas nacionales e internacionales. El evento representa una oportunidad estratégica para pensar el cine como industria, patrimonio cultural y herramienta de memoria social.

La participación será con entrada gratuita. Más información en: https://asaeca.org/programa-del-x-congreso-internacional-asaeca/

Agenda Completa

Sábados 18 y 25 – 18 hs

Espacio INCAA – Pequeños Espectadores

La tormenta: el secreto del gran barco negro

Infantil

Entrada gral. $4000 / Menores, estud. y jub. $2000

Miércoles 15 – 19.30 hs

Ciclo Amores Perros

La vida de Adèle – Dir. Abdellatif Kechiche

Entrada gral. $4000

Jueves 16 – 19.30 hs

GüePlay Cine

Pulp Fiction + cortometraje – Dir. Quentin Tarantino

Entrada gral. $3500

Viernes 17 / Sábado 18 – 20 hs

Espacio INCAA

Hijo mayor – Dir. Cecilia Kang

Entrada gral. $4000 / Estud. y jub. $2000

X Congreso Internacional AsAECA – “Volver a imaginar(nos). Cines y tecnologías imago-sonoras para la resistencia”. Entrada gratuita

Miércoles 22

19:00 – 20:00

¿Hay alguien ahí? ¿Para quién filmamos? La actualidad de los consumos culturales. Del espectador al prosumidor, nuevas narrativas y consumos de audiovisuales

Participantes: Lic. Mariana Aramburu (UNICEN),Lic. Natalia Schejter (UBA), Dra. Rosângela Fachel (UFRGS/CAPES) y Dra. Marina Moguillansky (UBA).

Coordina: Lic. Abril López (FADyCC/UNNE-Guido Miranda)

20:00 – 22:00

Prisioneros de la tierra (Mario Soffici, 1939, versión restaurada). Restauración del Museo del Cine, The Film Foundation y el laboratorio L’Immagine Ritrovata

Presenta: Guillermo Rovira (Cinemateca IAAViM-Misiones, Investigadores invitados)

Jueves 23

“Micaela Indígena”. Interseccionalidad y feminismos territoriales. Mujeres wichi, qom, moqoit y no indígenas reflexionan sobre la violencia de género en clave audiovisual

Participantes: Silvia Merino y Vicenta Pabla Miranda (intérpretes-realizadoras wichi), Mabel Filimón, Lidia Estrada, Micaela Romero (intérpretes-realizadoras qom), Yamila Martínez, Susana Morales, Andrea Diaz (intérpretes-realizadoras moqoit), Lic. Ladys Gonzalez (IAE-FFyL-UBA), Dra. Carolina Soler (UNLP; Nedim-IIGHI), Lic. Silvana Pérez (UCP), Lic. Ayalén Morales Michelini (UNNE/ Directora de la Escuela de Formación Profesional Cacique Pelayo), Prof. Noelia Carolina Martina Alonso (Educación Superior y Psicopedagía-Escuela Mariano Ferreyra), Florencia Laplace (Locutora Nacional).

Coordinan/presentan: Mariana Giordano, Carolina Soler, Analía García, Corina Velardez.

20:30 – 22:00

Las pistas – Lanhoyij – Nmitaxanaxac (2010, 50 min.) Director: Sebastián Lingiardi

Mediometraje restaurado por el Grupo de Investigación Generación Liminal, Universidad del Cine y Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen

Presenta: Lucas Larriera (UNICINE)

Viernes 24

17:30 – 19:30

Sur-Sur Ensayos Terrestres

Curaduría: Maia Navas, Mery Barreto y Milton Secchi

Programa 1

Hacer orillas luminosas (18 min) Maira Ayala (Paraguay)

Espero que al recibo de tu carta (13 min) Maru López Romero (Corrientes)

¿Dónde está mi amigo Yare? (22 min) Leandro Zerbatto (Formosa)

Programa 2

Tellurian Drama (26 min)

Rial Rizaldi (Indonesia) Apiyemiyeki (27 min)

Ana Vaz (Brasil)

Viernes 24 / Sábado 25 – 20 hs

Espacio INCAA

Soy tu mensaje – Dir. Ricardo Jacobo

Entrada gral. $4000 / Estud. y jub. $2000

Miércoles 29 – 20 hs

Ciclo Amores Perros

Amores perros – Dir. Alejandro González Iñárritu

Entrada gral. $4000