Investigan la muerte de una mujer hallada calcinada en el barrio 13 de Diciembre

Una mujer de 57 años fue hallada sin vida este miércoles en una vivienda del barrio 13 de Diciembre de Resistencia y la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana tomaron conocimiento de la situación alrededor del mediodía, tras recibir un aviso sobre una persona aparentemente fallecida en una vivienda ubicada sobre calle Carlos Hardy al 2200 aproximadamente.

Al llegar al lugar, un hombre manifestó a los uniformados que al regresar a su domicilio encontró el cuerpo calcinado de su esposa.

Tras el hallazgo, personal policial inició las actuaciones correspondientes y dio intervención al móvil tanatológico y al Gabinete Científico del Instituto Médico Forense para avanzar con las pericias.

Además, el médico policial que examinó el cuerpo diagnosticó de manera preliminar “paro cardiorrespiratorio no traumático gran quemado” y recomendó la derivación al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para determinar fehacientemente las causas del fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Género, que caratuló el hecho como “Supuesta Muerte Dudosa” mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.