Detectan millonario fraude en prestaciones oftalmológicas del PAMI

Las irregularidades se repiten en varias provincias y ya fueron denunciadas.

Una auditoría interna del PAMI detectó un presunto esquema de fraude en prestaciones oftalmológicas que habría generado un fuerte perjuicio económico tanto para el organismo como para sus afiliados.El relevamiento identificó irregularidades en distintos puntos del país, con patrones repetidos que incluyen sobrefacturación, prestaciones que no se realizaron y cobros indebidos a jubilados.

Según el informe, una de las maniobras más frecuentes consistía en recetar lentes de baja graduación pero facturar otros de mayor valor, lo que implicaba diferencias significativas en los montos abonados.

También se detectaron casos de prestaciones inexistentes, como estudios o consultas que no contaban con respaldo clínico, e incluso órdenes médicas sin documentación correspondiente.

Otra de las modalidades observadas fue la derivación sistemática de pacientes a determinadas ópticas, lo que en algunos casos podría implicar conflictos de interés entre profesionales y prestadores.

Además, se registraron situaciones en las que afiliados debieron pagar por servicios que deberían estar cubiertos, mientras el organismo abonaba en paralelo por prestaciones de menor calidad.

Las autoridades señalaron que estos mecanismos no serían hechos aislados, sino parte de un sistema que se repite en varias jurisdicciones.

Ante esta situación, se avanzó con denuncias judiciales y medidas administrativas, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades y dimensionar el impacto total del fraude.