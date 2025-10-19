Entregaron un vehículo para fortalecer la producción apícola en El Impenetrable

183601w850h585c.jpg

En el marco del aniversario 46 de El Sauzalito, el Ministro de producción, Óscar Dudik, junto a Marcos Resico, Secretario de asuntos estratégicos, hicieron entrega de un vehículo 4×4 a productores apícolas de la zona en El Impenetrable.

La cooperativa Los Meleros, compuesta por 48 productores de miel, resultó beneficiada con la camioneta, en la que podrá trasladar las colmenas y productos, además de tener la posibilidad de llegar a los parajes rurales de difícil acceso, donde se realizan las tareas de envasado.

Con esto, Dudik destacó que la entrega del rodado se encuentra dentro del plan de fortalecimiento de economías regionales, que lleva adelante el Gobierno provincial. «Los Meleros son un ejemplo de organización. Su producción de miel orgánica no solo genera ingresos, sino que también promueve el arraigo, el desarrollo local y el cuidado del ambiente», celebró el ministro.

Por su parte, Resico resaltó que la cooperativa encontró, dentro de la producción de miel y derivados de esta, una forma de mejorar su calidad de vida. «Cada frasco de miel que sale de El Sauzalito lleva el sello del trabajo de familias que creen en su lugar, que no bajan los brazos y que demuestran que el norte chaqueño tiene un enorme potencial productivo», comentó el funcionario.

Más Noticias

183598w850h567c.jpg

La Lista 503 en Concepción del Bermejo: «El Chaco puede y no vamos a bajar los brazos»

560551203_122247371612167730_8800833320025261145_n

Colonia Popular avanza con la obra de iluminación sobre la ex Ruta 16 en Puerto Bastiani

565084218_122287132970223682_5136497361991704796_n

El Sauzalito celebra su 46° aniversario con una jornada de música, tradición y comunidad

Te pueden interesar

183614w790h444c.webp

Mayoristas lanzan el Black Week Nacional con descuentos de hasta el 40%

183601w850h585c.jpg

Entregaron un vehículo para fortalecer la producción apícola en El Impenetrable

images (1)

Buenas condiciones meteorológicas para festejar el Día de la Madre

432749w790h488c.jpg

Legislativas: las primeras 900 urnas partieron hacia las escuelas

432787w250h188c.jpg

Detuvieron a dos hombres con más de un millón de pesos en una investigación por abigeato