Entregaron un vehículo para fortalecer la producción apícola en El Impenetrable

En el marco del aniversario 46 de El Sauzalito, el Ministro de producción, Óscar Dudik, junto a Marcos Resico, Secretario de asuntos estratégicos, hicieron entrega de un vehículo 4×4 a productores apícolas de la zona en El Impenetrable.

La cooperativa Los Meleros, compuesta por 48 productores de miel, resultó beneficiada con la camioneta, en la que podrá trasladar las colmenas y productos, además de tener la posibilidad de llegar a los parajes rurales de difícil acceso, donde se realizan las tareas de envasado.

Con esto, Dudik destacó que la entrega del rodado se encuentra dentro del plan de fortalecimiento de economías regionales, que lleva adelante el Gobierno provincial. «Los Meleros son un ejemplo de organización. Su producción de miel orgánica no solo genera ingresos, sino que también promueve el arraigo, el desarrollo local y el cuidado del ambiente», celebró el ministro.

Por su parte, Resico resaltó que la cooperativa encontró, dentro de la producción de miel y derivados de esta, una forma de mejorar su calidad de vida. «Cada frasco de miel que sale de El Sauzalito lleva el sello del trabajo de familias que creen en su lugar, que no bajan los brazos y que demuestran que el norte chaqueño tiene un enorme potencial productivo», comentó el funcionario.