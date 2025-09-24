Javier Milei se reunió con Trump y le agradeció «el gesto extraordinario»

El presidente Javier Milei se reunió este martes, en Estados Unidos, con su par Donald Trump, en medio del respaldo que el líder republicano dio a su gestión.

«Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!», expresó Trump, a través de su red Truth Social.

En esa línea, afirmó: «El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord».

«Heredó un «desastre total», con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto», afirmó respecto de la gestión de Alberto Fernández.

Ahora, se espera conocer los detalles del auxilio financiero que el Tesoro de Estados Unidos otorgará a la Argentina.

Acompañaron al mandatario la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.