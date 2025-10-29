Más salud para los chaqueños: se inauguró ‘a nuevo’ el CAPS “Dr. Laureano Maradona” de Villa Prosperidad

El gobernador Zdero ratificó además, la próxima remodelación del Centro de Salud de Villa Río Negro.

Este miércoles, el primer mandatario provincial junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez y a la Directora del CAPS, María Martinez, inauguraron la ampliación y refacción integral del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Doctor Esteban Laureano Maradona” del Lote 202, en Villa Prosperidad. El centro venía funcionando en un espacio comunitario desde hace tres años, debido a la paralización de la obra. “Seguimos avanzando para reforzar y fortalecer la salud de los chaqueños”, afirmó el mandatario, quien destacó el trabajo articulado entre los ministerios de Salud Pública y de Obras Públicas. En la jornada, Zdero también ratificó que el Centro de Salud de Villa Río Negro, que brinda atención las 24 horas y próximamente será remodelado por completo.

“Es necesario seguir tendiendo la mano a la salud, en cada rincón de la provincia, en cada barrio y en cada ciudad. Desde el primer momento de esta gestión iniciamos un camino de orden y resolución de los problemas de los chaqueños”, remarcó el gobernador.

El CAPS, de complejidad Nivel II, ofrece servicios de medicina general, pediatría, clínica médica, odontología, nutrición, obstetricia, asistencia social, vacunatorio, enfermería y farmacia. La obra incluyó renovación integral, ampliación de consultorios, nuevos espacios para administración, farmacia y depósito.

Acompañaron también al gobernador, el subsecretario de Redes de Salud Marcelo Ojeda, personal sanitario y vecinos de la comunidad.

”Estamos cumpliendo con la comunidad”

El ministro Rodríguez valoró la decisión política del gobernador de concluir una obra que había estado paralizada:

“Hubo un gran esfuerzo del personal sanitario que no dejó de atender a pesar de las condiciones. Hoy este centro refaccionado y con equipamiento nuevo podrá brindar atención sanitaria de calidad a todo el barrio”.

”Un sueño anhelado por mucho tiempo”

La directora del CAPS, María Delia Martínez, destacó que el área programática de Villa Prosperidad abarca una población de aproximadamente 16.000 habitantes, de los cuales unos 800 son niños. “Para nosotros es una alegría inmensa concretar este sueño tan anhelado, tanto para el personal como para la población”, concluyó.