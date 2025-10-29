Estudiantes de Gestión Municipal visitaron la Municipalidad de Colonia Popular

568672477_122249310236167730_6243149694507539444_n

La Municipalidad de Colonia Popular recibió la visita de un grupo de alumnas de la Tecnicatura en Gestión Municipal del Instituto de Educación Superior de Puerto Tirol, en el marco de una jornada de intercambio y formación sobre gestión pública local.

Las estudiantes fueron recibidas por la intendenta Mariela Soto, la presidenta del Concejo Municipal, Dra. Estela Medina, y el secretario de Gobierno, José “Pucho” Cabrera. Durante el encuentro, se compartieron experiencias sobre el trabajo cotidiano del municipio, los desafíos de la gestión y las acciones desarrolladas desde el inicio del actual mandato.

La jornada permitió fortalecer el vínculo entre la formación académica y la práctica institucional, destacando la importancia del aprendizaje en territorio y del compromiso con la comunidad.

“Estos espacios de participación e intercambio son fundamentales, porque nos permiten construir una gestión más cercana y transparente”, expresó la intendenta Soto al cierre del encuentro.

Desde la comuna valoraron la iniciativa educativa y destacaron que este tipo de actividades contribuyen al desarrollo profesional de futuros gestores públicos, promoviendo una administración local más eficiente y participativa.

Más Noticias

573348969_18325333951243095_3288672258210035032_n

Fontana: el municipio entregó elementos de rehabilitación a vecinos con discapacidad

1761743627

El IPDUV recuerda los requisitos obligatorios para realizar trámites: DNI y constancia de vínculo

184039w850h568c.jpg

Se viene la 7ª Expo Frutihortícola del Chaco en Colonia Benítez

Te pueden interesar

573348969_18325333951243095_3288672258210035032_n

Fontana: el municipio entregó elementos de rehabilitación a vecinos con discapacidad

568672477_122249310236167730_6243149694507539444_n

Estudiantes de Gestión Municipal visitaron la Municipalidad de Colonia Popular

WhatsApp Image 2025-10-29 at 18.43.42

Más salud para los chaqueños: se inauguró ‘a nuevo’ el CAPS “Dr. Laureano Maradona” de Villa Prosperidad

El Gobierno aumentó hasta el 35% las prestaciones para personas con discapacidad

159679w850h520c.jpg (1)

Con ambiente fresco, así continuará el tiempo en el Chaco