Estudiantes de Gestión Municipal visitaron la Municipalidad de Colonia Popular

La Municipalidad de Colonia Popular recibió la visita de un grupo de alumnas de la Tecnicatura en Gestión Municipal del Instituto de Educación Superior de Puerto Tirol, en el marco de una jornada de intercambio y formación sobre gestión pública local.

Las estudiantes fueron recibidas por la intendenta Mariela Soto, la presidenta del Concejo Municipal, Dra. Estela Medina, y el secretario de Gobierno, José “Pucho” Cabrera. Durante el encuentro, se compartieron experiencias sobre el trabajo cotidiano del municipio, los desafíos de la gestión y las acciones desarrolladas desde el inicio del actual mandato.

La jornada permitió fortalecer el vínculo entre la formación académica y la práctica institucional, destacando la importancia del aprendizaje en territorio y del compromiso con la comunidad.

“Estos espacios de participación e intercambio son fundamentales, porque nos permiten construir una gestión más cercana y transparente”, expresó la intendenta Soto al cierre del encuentro.

Desde la comuna valoraron la iniciativa educativa y destacaron que este tipo de actividades contribuyen al desarrollo profesional de futuros gestores públicos, promoviendo una administración local más eficiente y participativa.