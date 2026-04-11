Más que fútbol: el gesto de unos pibes que emociona,

En el fútbol, muchas veces todo gira alrededor de ganar. Pero hay historias que recuerdan que lo importante pasa por otro lado.

En una categoría formativa de Godoy Cruz, un grupo de chicos protagonizó un gesto que conmovió a miles y rápidamente se volvió viral.

Uno de sus compañeros no podía entrenar. No por una lesión, ni por falta de ganas. Simplemente no tenía botines.

Mientras para muchos eso puede pasar desapercibido, para ellos no.

Sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento, decidieron organizarse. Juntaron lo que pudieron y un día, antes de empezar la práctica, lo sorprendieron: una caja, un par de botines y algo más difícil de explicar.

Cuando la abrió, no hizo falta decir mucho. La emoción habló sola.

El video recorrió redes sociales y despertó miles de reacciones. Pero lo que realmente impacta no es la viralización, sino el gesto en sí: chicos que, en una edad donde todo empieza a volverse competitivo, eligieron mirar al otro.

Porque antes que jugadores, son equipo.

Y porque a veces, en medio de resultados, presiones y sueños, aparecen historias que recuerdan lo esencial: nadie llega solo.