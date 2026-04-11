Fontana realizó un operativo territorial con más de 200 atenciones gratuitas en el Mes de la Salud
La Municipalidad de Fontana llevó adelante una nueva jornada de abordaje territorial en la plaza central Plaza José Palma, donde se brindaron servicios gratuitos a vecinos en el marco del Mes de la Salud.
Según informaron desde el municipio, durante la actividad se concretaron 225 atenciones en distintas áreas, acercando prestaciones sanitarias y sociales a la comunidad. El operativo contó con la participación de organismos provinciales y programas articulados, entre ellos el UNICEF a través de la iniciativa MUNA, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud y la Dirección de Odontología, entre otros.
Además, se sumaron áreas municipales como la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura, Deporte y Turismo Social, junto al programa Ñachec, con el objetivo de ampliar el alcance de los servicios y brindar una atención integral.
Este tipo de jornadas forman parte de una estrategia de cercanía que busca descentralizar la atención y facilitar el acceso a derechos básicos, especialmente en materia de salud y asistencia social.
Desde la gestión del intendente Fernando Cuadra destacaron la importancia del trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado para dar respuesta a las demandas de la comunidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.