DOS HOMBRES RESULTARON GRAVEMENTE HERIDOS TRAS UN DESORDEN DE GRAN MAGNITUD EN EL BARRIO CACIQUE PELAYO

La Policía controló la situación junto al Departamento Infantería. Dos hombres resultaron heridos y la Fiscalía ordenó la aprehensión de los presuntos autores.

Durante la mañana de este domingo, efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al Sector III del barrio Cacique Pelayo tras tomar conocimiento de un desorden de gran magnitud que dejó personas lesionadas.

Al arribar al lugar, los uniformados fueron recibidos por vecinos que arrojaban elementos contundentes, por lo que fue necesaria la colaboración del Departamento Infantería para controlar la situación.

Como consecuencia del incidente, dos hombres de 40 y 44 años resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Perrando, donde recibieron atención médica especializada.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conflicto se habría producido entre familiares que mantenían problemas de vieja data. Los presuntos autores serían dos hermanos, también familiares de los lesionados.

La Fiscalía en turno dispuso la aprehensión de los presuntos autores y el inicio de las actuaciones correspondientes.