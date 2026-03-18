Chaco: aprueban una nueva ley de honorarios para abogados y destacan avances en la regulación

El abogado Miguel Vigier expresó su satisfacción tras la sanción de una nueva ley de honorarios profesionales en la provincia del Chaco, resultado de un proceso de trabajo conjunto entre entidades de la abogacía y el Poder Legislativo.

La norma fue aprobada con amplia mayoría, obteniendo 28 votos afirmativos sobre 29 legisladores presentes, y representa una actualización integral de la legislación vigente, que tenía más de cuatro décadas.

Uno de los cambios centrales es la implementación de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) como nuevo parámetro para la regulación de honorarios, en reemplazo del sistema anterior basado en el salario mínimo vital y móvil. Según explicó Vigier, este nuevo esquema permitirá una actualización más dinámica y acorde al contexto inflacionario, ya que la UMA se ajusta periódicamente.

Otro de los aspectos destacados de la ley es la incorporación de criterios más objetivos para la fijación de honorarios, con el objetivo de reducir la discrecionalidad judicial. En ese sentido, se busca evitar que los montos regulados queden por debajo de los mínimos establecidos, una situación que, según señalaron desde el sector, era frecuente bajo el régimen anterior.

Además, el nuevo marco normativo apunta a brindar mayor previsibilidad tanto a los profesionales del derecho como a los ciudadanos, quienes podrán contar con parámetros más claros sobre los costos asociados a los procesos judiciales.

Vigier también subrayó el rol del trabajo articulado entre los colegios profesionales y los legisladores, destacando la apertura al diálogo y la participación de los distintos bloques políticos en la construcción de la norma.