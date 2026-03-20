Villa Ángela: hallan bicicleta y documentación de Bernabé Navarro durante operativo de búsqueda

En Villa Ángela, en el marco del operativo desplegado para dar con el paradero de Bernabé Navarro, desaparecido desde el pasado 31 de enero, la Policía del Chaco realizó un hallazgo que podría resultar clave para el avance de la investigación.

El procedimiento tuvo lugar este viernes 20 de marzo, alrededor de las 10:30, en un sector de la ex Ruta Nacional 95, donde efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior llevaban adelante tareas de rastrillaje, controles de motovehículos e identificación de personas.

Durante el operativo, los agentes tomaron conocimiento de que una familia de la zona había encontrado elementos que podrían estar vinculados al hombre buscado. De inmediato, una comisión policial se dirigió al lugar y se entrevistó con un vecino de 35 años, quien manifestó haber hallado una bicicleta, mientras que sus hijos encontraron una billetera con documentación personal.

Al verificar los objetos, el personal constató que el Documento Nacional de Identidad correspondía a Bernabé Navarro, lo que representa un fuerte indicio dentro de la causa.

Ante esta situación, intervino el fiscal de turno, quien se hizo presente junto a peritos para realizar las diligencias correspondientes. En paralelo, se intensificaron los rastrillajes en la zona con el objetivo de obtener nuevos elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.