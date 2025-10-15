Margarita Belén realizó una Jornada de Ofertas Educativas para jóvenes y la comunidad

El Municipio de Margarita Belén llevó adelante en la Plaza Central una nueva edición de la Jornada de Ofertas Educativas, un espacio pensado para que los jóvenes y la comunidad en general puedan conocer las distintas alternativas académicas que ofrecen universidades, institutos terciarios, y las fuerzas armadas y de seguridad.

El intendente Javier Martínez, acompañado por su gabinete municipal, secretarios y coordinadores, encabezó la apertura oficial del evento, que contó con una importante participación de estudiantes de escuelas secundarias de Margarita Belén y de las colonias vecinas, como Costa Iné y Colonia Amadeo.

Durante la jornada, los asistentes pudieron informarse sobre carreras, cursos y programas de formación profesional, orientados a facilitar la inserción educativa y laboral de los jóvenes.

Desde el municipio destacaron que este tipo de actividades refuerza el compromiso de la gestión con la educación como motor de desarrollo y herramienta de transformación social, promoviendo oportunidades concretas para el futuro de toda la comunidad.

