La Municipalidad de Colonia Popular avanza con la obra de iluminación en Puerto Bastiani

La Municipalidad de Colonia Popular inició los trabajos correspondientes a un nuevo tramo de iluminación sobre la ex Ruta 16, en la zona de Puerto Bastiani, una obra considerada clave para mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos.

La intervención contempla la instalación de nuevas luminarias en puntos estratégicos del sector, buscando brindar mayor visibilidad durante la noche y reforzar la seguridad de quienes circulan a diario por la zona.

Desde el municipio destacaron que esta obra forma parte del plan integral de mejoramiento urbano que viene desarrollando la gestión, con el objetivo de acompañar el crecimiento de las comunidades y garantizar servicios públicos de calidad.