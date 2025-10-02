Margarita Belén: el municipio y las iglesias evangélicas se unen en la lucha contra las drogas

556919632_1212816760865608_5318029266639662166_n

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, encabezó una reunión junto al Coordinador de Culto y pastores de distintas iglesias evangélicas de la localidad, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas en la lucha contra las adicciones.

Durante el encuentro, se planteó la necesidad de un trabajo articulado entre el Estado y las instituciones intermedias para enfrentar el flagelo de las drogas y brindar apoyo a las personas que atraviesan consumos problemáticos.

“Sabemos que el flagelo de las drogas está en Margarita Belén y es fundamental que el Estado y todas las instituciones trabajemos juntos para combatirlo y ayudar a quienes han caído en ello”, expresó Martínez.

El intendente adelantó que en los próximos días se presentará ante el Concejo Deliberante y la comunidad un proyecto integral de contención y recuperación destinado a personas con problemas de consumo, con el acompañamiento de iglesias y organizaciones sociales.

“Con un Estado municipal presente y la fuerza de Dios, todo es posible”, concluyó el jefe comunal.

