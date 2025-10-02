La Escondida celebró el 53° aniversario de la Escuela Primaria N.º 807

La comunidad educativa de La Escondida conmemoró este miércoles el 53° aniversario de la Escuela Primaria N.º 807, en un acto que contó con la participación de concejales, autoridades municipales, directivos, docentes, estudiantes y familias.

Desde la Municipalidad de La Escondida, que encabeza el intendente Alfredo Caballero, acompañaron la celebración destacando la importancia de la educación pública como herramienta de integración, formación y transformación social.

“Cada año es un paso más en la construcción de una educación pública que abraza, forma y transforma”, expresaron desde el Ejecutivo municipal, al tiempo que transmitieron un afectuoso saludo a toda la comunidad educativa en este nuevo aniversario.

La jornada fue un espacio de encuentro y celebración que reafirmó el compromiso de la localidad con la escuela como pilar fundamental del desarrollo comunitario.