Allanamiento en el barrio 13 de Diciembre: secuestran cocaína, dinero y detienen a un joven

En un operativo realizado este miércoles por la noche, la División Microtráfico Metropolitana llevó adelante un allanamiento en el barrio 13 de Diciembre de Resistencia, que terminó con el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y la aprehensión de un joven de 24 años.

El procedimiento se concretó alrededor de las 21:45 horas en una vivienda ubicada sobre calle Seitor al 2055 aproximadamente, en intersección con pasaje Gobernador Bosch, en cumplimiento del Decreto Fundado N° 119 emitido por el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la Dra. Belén Chapresto, y solicitado por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, subrogada por la Dra. Ana Mariángeles Benítez.

Durante el registro del inmueble, en presencia del ayudante fiscal Dr. Facundo Rivera, se incautaron:

63 envoltorios de polietileno tipo bochitas con un peso total de 43,4 gramos de cocaína .

Recortes de polietileno similares a los usados para el fraccionamiento de la droga .

$1.143.150 en efectivo .

Un teléfono celular marca Motorola.

Como resultado del operativo, fue aprehendido Guillermo de Jesús Romero, de 24 años, y notificada en la causa Paulina Soledad Gómez, de 23 años.

La Fiscalía Antidrogas dispuso la aprehensión de Romero por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, además del secuestro de la droga, dinero y elementos hallados, en tanto que Gómez quedó supeditada a la causa.