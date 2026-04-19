For Ever sacó un punto ante Estudiantes

Chaco For Ever igualó sin goles este domingo ante Estudiantes de Caseros por la fecha 10 de la Primera Nacional, y sigue hundido en la última posición de la Zona A, en zona de descenso.

Fue un partido discreto, en el que el Negro buscaba salir del fondo de la tabla, aunque al menos consiguió un punto de visitante.

Con este resultado, el equipo de Pedro Llorens, que venía de ganar ante All Boys, suma 6 puntos, y está último, a dos puntos de Mitre de Santiago del Estero, que perdió ante Ferro.

En la próxima fecha, For Ever recibirá precisamente al conjunto santiagueño, el próximo domingo, desde las 17.