Atraen la miseria: 5 objetos que no debés tener en tu casa
Un video de TikTok se viralizó con una esotérica explicación acerca de los motivos por los que la prosperidad está trabada en tu vida. El quinto es tremendo
Un video viral de TikTok explicó que tener 5 objetos muy comunes en casa atraen la miseria, las peleas y la mala suerte. La cuenta es @Cervatta77 y la mujer que sale ante cámara se define como tarotista. Lo curioso es que muy probablemente todos tengamos alguna de estas cosas en nuestro hogar.
Más allá de que el tema no tiene fundamentos cientificos, la tarotista plantea que si la mala suerte se ha instalado, tal vez sea el momento de revisar algunos objetos que, según antiguas creencias, atraen la pobreza y la miseria. Más allá de la superstición, deshacerse de elementos rotos o sin usar puede ser una forma de ordenar tu vida y abrirte a nuevas energías. Aquí te contamos cuáles son esos cinco objetos que, por el bien de tu economía y tus relaciones, deberías eliminar de tu casa.
1-Espejos rotos o manchados. Un espejo es un reflejo de nosotros mismos y de nuestro entorno. Se cree que un espejo roto, rajado o sucio atrae las malas energías y fragmenta la armonía del hogar. Deshacerte de ellos es una forma simbólica de dejar ir lo que te daña y de dar espacio a la claridad.
Los espejos en casa deben estar en perfecto estado. Nada de espejos manchados o rotos.
2-Cactus en el interior del hogar. Aunque son populares por su fácil mantenimiento, se dice que los cactus, con sus espinas, atraen discusiones y conflictos. Si valoras la paz y la armonía en tus relaciones, es mejor mantenerlos fuera de la casa, donde pueden protegerla, pero no dentro, donde podrían arruinar la convivencia.
3-Tazas y vasos rotos. Por más sentimental que sea esa taza con la oreja rota, es hora de dejarla ir. No las uses «ni de maceta» aconseja la tarotista ya que los objetos de cocina rotos son un símbolo de estancamiento económico. Conservar algo inservible es una señal de carencia, que a su vez atrae más carencia. Lo mejor es desecharlos y recibir la abundancia con recipientes nuevos.
4-Relojes detenidos. Un reloj que no funciona es una traba para el tiempo y, por extensión, para tus proyectos laborales y personales según la tarotista. Mantenerlo en casa es como ponerle un freno a tu progreso. Hay dos opciones: tirarlos o arreglarlos, lo importante es que el tiempo fluya.
5-Ropa interior y medias rotas. Es el objeto más común y el que, según las creencias, atrae la mayor miseria. Usar ropa interior o calcetines rotos, por muy cómodos que sean, es un reflejo de que te conformas con lo viejo y dañado. Es un símbolo de descuido personal que, se cree, frena tus oportunidades y ahuyenta la buena suerte. La solución es simple y liberadora: renueva tu cajón de ropa interior.
El video generó los más diversos comentarios. Uno de los primeros reza: «En mi casa no hay nada de las 5 cosas y nos va como el ort….». Otro sostiene: «Yo escuchando esto con la bombacha rota». No faltaron los que se enojaron con la propuesta de no tener cactus en casa.
¿ Y vos, tenés alguno?