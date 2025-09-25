Atraen la miseria: 5 objetos que no debés tener en tu casa

1-Espejos rotos o manchados. Un espejo es un reflejo de nosotros mismos y de nuestro entorno. Se cree que un espejo roto, rajado o sucio atrae las malas energías y fragmenta la armonía del hogar. Deshacerte de ellos es una forma simbólica de dejar ir lo que te daña y de dar espacio a la claridad.

Los espejos en casa deben estar en perfecto estado. Nada de espejos manchados o rotos.

2-Cactus en el interior del hogar. Aunque son populares por su fácil mantenimiento, se dice que los cactus, con sus espinas, atraen discusiones y conflictos. Si valoras la paz y la armonía en tus relaciones, es mejor mantenerlos fuera de la casa, donde pueden protegerla, pero no dentro, donde podrían arruinar la convivencia.

3-Tazas y vasos rotos. Por más sentimental que sea esa taza con la oreja rota, es hora de dejarla ir. No las uses «ni de maceta» aconseja la tarotista ya que los objetos de cocina rotos son un símbolo de estancamiento económico. Conservar algo inservible es una señal de carencia, que a su vez atrae más carencia. Lo mejor es desecharlos y recibir la abundancia con recipientes nuevos.

4-Relojes detenidos. Un reloj que no funciona es una traba para el tiempo y, por extensión, para tus proyectos laborales y personales según la tarotista. Mantenerlo en casa es como ponerle un freno a tu progreso. Hay dos opciones: tirarlos o arreglarlos, lo importante es que el tiempo fluya.

5-Ropa interior y medias rotas. Es el objeto más común y el que, según las creencias, atrae la mayor miseria. Usar ropa interior o calcetines rotos, por muy cómodos que sean, es un reflejo de que te conformas con lo viejo y dañado. Es un símbolo de descuido personal que, se cree, frena tus oportunidades y ahuyenta la buena suerte. La solución es simple y liberadora: renueva tu cajón de ropa interior.

El video generó los más diversos comentarios. Uno de los primeros reza: «En mi casa no hay nada de las 5 cosas y nos va como el ort….». Otro sostiene: «Yo escuchando esto con la bombacha rota». No faltaron los que se enojaron con la propuesta de no tener cactus en casa.

¿ Y vos, tenés alguno?