Margarita Belén: detuvieron a una mujer con prohibición de salida del país vigente desde 2018

En un control rutinario realizado durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional N.º 11, kilómetro 1041,5, en el puesto de control Casilla 3, efectivos de la Policía Caminera detectaron a una mujer con una medida judicial vigente que le prohibía salir del país y de la provincia.

El procedimiento

El operativo se llevó adelante alrededor de la 1 de la madrugada, cuando personal de la Dirección General de Policía Caminera, a bordo del móvil N-73 y a cargo del oficial principal Álvarez, identificó a una ciudadana que circulaba por la zona.

Al verificar sus datos en el Sistema SIFCOP, surgió una alerta por posible restricción. La información fue confirmada tras consultas a la División Antecedentes Personales, que corroboró el estado judicial de la mujer.

La detenida

La persona fue identificada como Antonella Elizabeth Ortiz, de 30 años, domiciliada en Lomas de Vallejos, zona rural de Corrientes.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, Ortiz posee una prohibición de salida del país y de la provincia, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, tramitada en el Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de Corrientes, Secretaría Penal N.º 2.

La medida judicial data del 23 de octubre de 2018, bajo el oficio N.º 4849, en el expediente FCT 1324/18.

Accionar posterior

Tras ser trasladada a la dependencia policial, Ortiz fue examinada por el médico de guardia del hospital local y luego quedó alojada en la Comisaría de Margarita Belén, a disposición de la Justicia Federal.

Las autoridades locales informaron que se dio intervención al Equipo Fiscal N.º 3 y se notificó al magistrado correspondiente para definir los pasos procesales a seguir.

El procedimiento fue informado por el subcomisario Marcos Ariel Gutiérrez, jefe de la Comisaría de Margarita Belén.