Violento robo a mano armada en una vivienda de Resistencia: disparos y un importante botín sustraído

En la madrugada de este martes, un violento robo a mano armada tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 16, kilómetro 19,5, en el barrio Los Tucanes de Resistencia. El hecho fue denunciado por familiares del propietario, quienes se encontraron con los delincuentes en plena fuga.

El hecho

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 00:35 horas personal de la Comisaría Décima fue alertado sobre un robo en curso. Al llegar al lugar en los móviles PT-659 y N-72, los uniformados se entrevistaron con Mauro Serral (48), domiciliado en avenida 9 de Julio al 931, quien relató que vecinos le habían advertido sobre la presencia de extraños en su propiedad.

Ante ello, Serral dio aviso a su cuñado, Gastón Cabañas (40), quien se dirigió rápidamente al lugar. Allí observó estacionado a pocos metros un automóvil Ford Focus gris. Al acercarse, notó que dos sujetos se encontraban dentro de la vivienda.

Al percatarse de su presencia, los delincuentes huyeron del inmueble efectuando varios disparos de arma de fuego, los cuales impactaron contra el portón de acceso a un depósito y en el vehículo de Cabañas, un Toyota Corolla dominio AA491BN.

El botín

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes lograron sustraer:

Un arma de fuego Glock 9 mm , con cédula registrada a nombre del damnificado.

La suma de 1.000 dólares estadounidenses .

Una consola PlayStation 5 .

El DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Intervención policial

En el lugar trabajó personal de Rastros, a bordo del móvil PE-103, a cargo del cabo primero Sebastián Domínguez, quienes realizaron pericias y levantaron dos proyectiles calibre 9 mm. También se dio intervención a la división de Investigaciones Complejas, bajo directivas de la Fiscalía N.º 3 a cargo de la Dra. Roxana Soto.

Serral fue invitado a radicar la denuncia formal correspondiente, mientras que la investigación continúa en curso para dar con los autores del hecho.

El procedimiento fue supervisado por el subcomisario Abel Ale Khalil, jefe de turno de la Zona Norte.