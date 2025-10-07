Colonia Popular avanza con la construcción de nuevas veredas

La Municipalidad de Colonia Popular, bajo la gestión de la intendente Mariela Soto, continúa avanzando con el programa de mejoras en infraestructura urbana, que incluye la construcción de nuevas veredas en distintos sectores de la localidad.

Según informaron desde el municipio, cada nuevo tramo conecta a más vecinos y mejora la seguridad y accesibilidad en la vía pública. “Cada vereda que se construye representa un paso más hacia una localidad más ordenada y pensada para la comunidad”, destacaron desde la gestión.

Estas obras se enmarcan en el plan de desarrollo urbano que impulsa la intendente Soto, con el objetivo de seguir reforzando la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes.

“Seguimos avanzando por una Colonia Popular más accesible y segura”, remarcaron desde el municipio.

