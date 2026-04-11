Margarita Belén acompaña a instituciones religiosas con obras de refacción y mantenimiento

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El Municipio de Margarita Belén llevó adelante una serie de trabajos de mantenimiento y refacción en espacios religiosos de la localidad, en el marco de una política de acompañamiento a las instituciones comunitarias.

Las tareas fueron supervisadas por la presidenta del Concejo, María de los Ángeles Fretes, quien visitó la capilla de Colonia Amadeo, donde personal municipal realiza trabajos de pintura. En ese lugar, además, se entregaron materiales como rodillos, pinceles y pintura con el objetivo de acondicionar el espacio de cara a la celebración del San Toribio de Mogrovejo, prevista para el próximo 27 de abril.

Durante la jornada también se recorrió la Iglesia Inmaculada Concepción de María, donde se ejecutan tareas de refacción en la casa parroquial, respondiendo a necesidades planteadas por la comunidad religiosa.

Desde el municipio indicaron que estas intervenciones se realizan a partir de pedidos de la Iglesia Católica, canalizados a través de referentes locales, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias de los espacios de encuentro y celebración.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política de cercanía con las instituciones, reafirmando el rol del Estado local en el acompañamiento a las distintas expresiones de la comunidad.

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