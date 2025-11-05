La reconstrucción fílmica complica aún más a César Sena y revela la presencia de Fabiana González y su hermana previo al crimen

Está mañana declaró Alexis Escobar, de la División Delitos contra las Personas de la Policía del Chaco. El cabo realizó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona de la casa de los Sena que confirma la llegada de César Sena con Cecilia en la mañana del 2 de junio. Además esta reconstrucción confirma que Cecilia ingresó al domicilio pero no sé registra su salida.

Otro de los datos importantes que aportó el material fílmico es que Fabiana González y su hermana se encontraban en el interior de la casa de Santa María de Oro en el momento que César habría cometido el crimen. La salida del domicilio de las hermanas es a las 10.10 del 2 de junio del 2023.

MARCELA Y EMERENCIANO

El registro de imágenes aportados por el cabo muestra que Marcela Acuña sale de la casa de Santa María de Oro el 2 de junio del 2023 a las 9.12. es decir, que no se encontraba en el lugar al momento del crimen. En tanto, sobre Emerenciano Sena, el registro de las cámaras muestran su llegada a la casa de Santa María de Oro en su camioneta a las 12.16.

En este punto, la defensa de Sena, objetó por qué no se aportó su horario de salida. El cabo Morales confirmó que Sena sale de su casa el 2 de junio a las 16:53 y regresó a las 22 del mismo día. Es decir, que estuvo durante toda la tarde, cuando se presume que el cuerpo de la víctima aún se encontraba en el interior de la vivienda.