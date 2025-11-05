La reconstrucción fílmica complica aún más a César Sena y revela la presencia de Fabiana González y su hermana previo al crimen

Secuencia 02.00_00_00_00.Imagen fija009

Está mañana declaró Alexis Escobar, de la División Delitos contra las Personas de la Policía del Chaco. El cabo realizó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona de la casa de los Sena que confirma la llegada de César Sena con Cecilia en la mañana del 2 de junio. Además esta reconstrucción confirma que Cecilia ingresó al domicilio pero no sé registra su salida.

Otro de los datos importantes que aportó el material fílmico es que Fabiana González y su hermana se encontraban en el interior de la casa de Santa María de Oro en el momento que César habría cometido el crimen. La salida del domicilio de las hermanas es a las 10.10 del 2 de junio del 2023.

MARCELA Y EMERENCIANO

El registro de imágenes aportados por el cabo muestra que Marcela Acuña sale de la casa de Santa María de Oro el 2 de junio del 2023 a las 9.12. es decir, que no se encontraba en el lugar al momento del crimen. En tanto, sobre Emerenciano Sena, el registro de las cámaras muestran su llegada a la casa de Santa María de Oro en su camioneta a las 12.16.

En este punto, la defensa de Sena, objetó por qué no se aportó su horario de salida. El cabo Morales confirmó que Sena sale de su casa el 2 de junio a las 16:53 y regresó a las 22 del mismo día. Es decir, que estuvo durante toda la tarde, cuando se presume que el cuerpo de la víctima aún se encontraba en el interior de la vivienda.

Más Noticias

183413w720h509c.jpg

El acusado del femicidio de Gabriela Barrios fue trasladado a la cárcel de Sáenz Peña

49b426e3-c21c-4254-a6f0-ebd2611fd9af

El abogado Nicolás Boniardi quedó detenido tras presentarse voluntariamente en la División de Traslados

WhatsApp Image 2025-11-04 at 22.26.44

Trabajadores municipales de Barranqueras pasaron la noche encadenados frente al municipio y denuncian persecución laboral

Te pueden interesar

9342w850h630c.jpg

Marcelo Gallardo renovó un año más con River

Secuencia 02.00_00_00_00.Imagen fija009

La reconstrucción fílmica complica aún más a César Sena y revela la presencia de Fabiana González y su hermana previo al crimen

606035

Negocio inédito: startup usa restos de pescado que iban a la basura para crear medicamentos regenerativos

CCN-1024x768

Acción y comedias en el cine gratuito del CCN

183413w720h509c.jpg

El acusado del femicidio de Gabriela Barrios fue trasladado a la cárcel de Sáenz Peña