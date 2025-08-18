Marcela Acuña amplió una denuncia por malos tratos hacia Emerenciano y César Sena

Acuña fue trasladada bajo un fuerte operativo policial a la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos en avenida Sarmiento 289 en la mañana de éste lunes 18 de agosto.

La presentación llevó más de tres horas y fue requerida por la Fiscalía para que amplíe dicha denuncia.

La imputada salió de la dependencia judicial fuertemente custodiada por efectivos del Servicio Penitenciario Provincial.

A su vez, la semana pasada, el abogado defensor de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, manifestó que su defendido también viene siendo hostigado y maltratado durante los traslados desde el Complejo Penitenciario de Resistencia hacia el edificio de la Cámara Segunda en lo Criminal. Según pudo saber NORTE, el letrado intentará tener acceso al expediente de la denuncia que hoy amplió Acuña.

 

