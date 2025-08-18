Histórica Reapertura Del Espacio Que Alberga La Capilla De San Buenaventura Del Monte Alto

El espacio religioso/turístico de San Buenaventura del Monte Alto reabrió sus puertas para recibir a decenas de vecinos que, atraídos por la propuesta del Municipio de Resistencia, participó de la ceremonia de reapertura.

Con distintos eventos, bendición del lugar y números artísticos, la tarde del domingo se asoció para pasar una jornada ideal, disfrutando además del medio ambiente.

Ubicada cerca de la autovía “Nicolás Avellaneda”, este sitio histórico donde se erige la capilla albergó a familias y dejó abierta la invitación para futuros eventos.

La gente celebró esta reapertura, aunque algunos la conocieron por primera vez, como Alfredo, quien dijo que “solía ver los carteles ubicados en la ruta 16 pero nunca entramos, es un lugar muy lindo, bien religioso”.

Su tocayo, también vecino de Resistencia, señaló que “es un espacio muy lindo, ideal para pasar el día, matear, no lo conocía y eso que vivo en la ciudad hace 44 años”.

La bailarina María Ojeda se asoció a la opinión, diciendo que “es hermoso, vine el año pasado pero cada año me sorprende más, es una hermosa experiencia, agradezco al intendente por regalarnos esta tarde”.

Juliana Enrique, de la escuela folclórica municipal “Huellas Argentinas”, manifestó que “escuchamos la historia del lugar, es muy buena”.

Mientras que Santiago Zaire, estudiante del profesorado de danzas y oriundo de General San Martín, aseveró que “vine a zapatear y conocer el lugar, tiene una gran historia de nuestros pueblos originarios”.

Desde la Secretaría de Cultura y Turismo municipal resaltaron este espacio recuperado, una puesta en valor para Resistencia y que se convierte en un punto a visitar imperdible.

Recordaron que estuvo cerrado dos años y medio, pero ahora se restauró para el turismo de fe y la naturaleza, abriendo sus puertas los sábados y domingos.