Makallé fortalece el trabajo conjunto con el Ministerio de la Producción

El municipio recibió al nuevo delegado Luis Barrio y al secretario de Agroindustria, Claudio Bobadilla, para delinear acciones que beneficien a los productores locales.

La Municipalidad de Makallé fue sede de un importante encuentro institucional orientado al desarrollo productivo de la localidad. En la jornada de este lunes, el intendente y su equipo recibieron al nuevo delegado del Ministerio de la Producción, Luis Barrio, acompañado por el secretario de Agroindustria, Claudio Bobadilla.

Agenda de trabajo para los productores

Durante la reunión se analizaron las necesidades actuales de los productores de la zona y se proyectaron acciones conjuntas para fortalecer la agroindustria local. El objetivo es avanzar en programas de asistencia técnica, acompañamiento financiero y capacitación, que permitan mejorar la productividad y la competitividad en el sector.

“Para nosotros es clave que el Ministerio de la Producción esté cerca de los municipios y de los productores. Solo con un trabajo articulado podemos dar respuestas rápidas y efectivas a las demandas del sector”, destacaron desde la gestión municipal.

Un compromiso con el desarrollo local

El encuentro también permitió trazar una hoja de ruta para los próximos meses, que incluirá visitas a productores, seguimiento de proyectos en marcha y la posibilidad de gestionar nuevas líneas de apoyo provincial.

Desde el municipio remarcaron que la llegada del nuevo delegado ministerial abre una etapa de coordinación más estrecha entre el Gobierno provincial y Makallé, con la intención de consolidar políticas públicas que favorezcan la producción y la generación de empleo en la comunidad.

“Makallé tiene un enorme potencial agroindustrial, y vamos a seguir trabajando en equipo para que ese potencial se traduzca en más oportunidades para nuestra gente”, expresaron las autoridades al cierre del encuentro.

