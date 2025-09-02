El Municipio de Juan José Castelli avanza con obras de infraestructura en Chacra 91

Las tareas incluyen colocación de alcantarillas, arreglo de calles, recolección de ramas y enripiado del acceso principal. Vecinos destacan la respuesta a las demandas planteadas por la Comisión Barrial.

El barrio Chacra 91 de Juan José Castelli vive una etapa de importantes transformaciones gracias a una serie de intervenciones dispuestas por la gestión del intendente Pío Sander. Los trabajos surgen a partir de las necesidades planteadas por la recientemente conformada Comisión Barrial, impulsada por la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad.

Obras para mejorar la circulación y la seguridad

La Secretaría de Servicios Públicos inició la colocación de alcantarillas en puntos estratégicos, acompañadas por tareas de relleno y arreglo de calles. Además, este lunes 1 de septiembre se intensificaron las labores de recolección de ramas, mejoramiento de calles y enripiado del ingreso central al barrio, una de las principales demandas de los vecinos.

El objetivo de las obras es mejorar la calidad de vida de las familias, optimizar la circulación vehicular y peatonal, y brindar mayor seguridad en un sector de la ciudad que creció de manera sostenida en los últimos años.

Participación comunitaria

La conformación de la Comisión Barrial de Chacra 91 permitió canalizar reclamos y propuestas de los vecinos de manera organizada. “Este tipo de espacios de participación son fundamentales para que las obras que se realizan respondan realmente a las necesidades de la comunidad”, destacaron desde el municipio.

Un acompañamiento con hechos concretos

Desde la gestión municipal remarcaron que los trabajos en Chacra 91 forman parte de un plan más amplio de intervenciones en distintos barrios de Castelli, orientado a garantizar infraestructura básica, seguridad vial y mejores condiciones urbanas.

“Una vez más, el municipio acompaña a la comunidad con hechos concretos”, señalaron las autoridades al recorrer el avance de las obras.