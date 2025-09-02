Chorotis: un viaje de integración y alegría para jubilados y reinas locales

El intendente Ariel Hofstetter acompañó al Centro de Jubilados Isidro Giménez y a las representantes electas en un viaje a Termas de Río Hondo.

Durante los días 29, 30 y 31 de agosto, la Municipalidad de Chorotis organizó un viaje especial a Termas de Río Hondo destinado al Centro de Jubilados Isidro Giménez y a las reinas y princesas electas en las celebraciones locales. La iniciativa fue impulsada por el intendente Ariel Hofstetter, quien acompañó personalmente la actividad.

Tres días de camaradería y turismo

El grupo disfrutó de jornadas inolvidables, que incluyeron recorridas por los paisajes y atractivos turísticos más destacados de Termas de Río Hondo y también de la ciudad de Santiago del Estero.

El viaje se convirtió en un espacio de encuentro intergeneracional, donde los adultos mayores compartieron experiencias con las jóvenes representantes de la comunidad, fortaleciendo la identidad local y lazos de amistad.

Un asado para recordar

Uno de los momentos más celebrados fue el almuerzo a la parrilla preparado por el propio intendente Hofstetter, quien se sumó a la diversión y a las actividades recreativas, generando un ambiente de cercanía y participación.

Un gesto de acompañamiento

Desde la gestión municipal remarcaron que estas iniciativas buscan reconocer y valorar a los jubilados, al mismo tiempo que apoyar a las reinas y princesas que representan a Chorotis en distintos eventos de la región.

“Este tipo de encuentros no solo ofrecen recreación y turismo, sino que también refuerzan la unión comunitaria. Queremos que cada vecino y vecina sienta el acompañamiento de la Municipalidad”, expresaron desde el equipo de gobierno.

El viaje concluyó con un fuerte sentimiento de gratitud y alegría por parte de los participantes, quienes destacaron la oportunidad de compartir momentos únicos y regresar con nuevos recuerdos para atesorar.