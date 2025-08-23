Makallé: el intendente Angione ratificó el acompañamiento al CDI local

534208811_1138607238461310_6779506853689100704_n

El intendente de Makallé, profesor Marcelo Angione, mantuvo una reunión con el equipo del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) con el objetivo de coordinar las próximas acciones que se llevarán adelante en la institución.

Durante el encuentro se destacó el rol fundamental que cumple el CDI en la localidad, brindando cuidado, contención y formación a los niños, además de generar un espacio seguro y de acompañamiento para las familias.

Desde el municipio remarcaron que se continuará trabajando para que la institución siga creciendo y funcionando con el apoyo necesario para garantizar oportunidades de desarrollo a los más chicos.

“El CDI es un espacio muy valioso para nuestra comunidad y vamos a seguir fortaleciendo su funcionamiento”, señalaron desde la gestión municipal.

