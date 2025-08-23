Charla de educación vial en la Escuela Nº 248 de Brandsen Norte en Presidencia de la Plaza

En el marco de las actividades de concientización, el equipo de Tránsito de la Municipalidad de Presidencia de la Plaza visitó este viernes la Escuela Nº 248 «Roberto Florencio Sosa», ubicada en la zona rural de Brandsen Norte, donde se desarrolló una jornada de educación vial teórico-práctica destinada a los estudiantes.

La propuesta surgió a partir de un pedido realizado por la institución y tuvo como objetivo promover hábitos responsables en la vía pública. Los alumnos participaron activamente de las actividades, que incluyeron observaciones, prácticas sobre normas de tránsito y la presentación de dibujos alusivos a la temática, reflejando su interés y compromiso.

Desde el municipio agradecieron al cuerpo docente y a la comunidad educativa por el recibimiento y remarcaron que estas iniciativas buscan fortalecer la seguridad y la conciencia ciudadana desde edades tempranas.

“Seguimos trabajando juntos por una comunidad más segura y consciente”, destacaron las autoridades locales.

   

