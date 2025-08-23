Puerto Bastiani fortalece la producción local con una jornada de capacitación avícola

Puerto Bastiani se convirtió este viernes en escenario de una jornada de capacitación destinada a productores rurales, vecinos y familias de la región, organizada por el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco junto a la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal. La iniciativa forma parte del Programa Avícola del Chaco, que busca fomentar la cría de gallinas ponedoras y la producción agroecológica de huevos, promoviendo emprendimientos sostenibles y fortaleciendo la economía local.

Durante la jornada, los participantes pudieron adquirir herramientas teóricas y prácticas para mejorar sus métodos de producción, optimizar el manejo de los animales y adaptar sus proyectos al mercado local. Además, se enfatizó en la producción agroecológica, priorizando procesos que sean tanto eficientes como respetuosos del medio ambiente, con el objetivo de generar un modelo de producción más sostenible y accesible para pequeños y medianos productores.

En representación del Ministerio de la Producción, los médicos veterinarios Javier Aranda y Romina De León compartieron su experiencia y asesoraron a los asistentes sobre técnicas de cría, manejo sanitario y planificación de proyectos productivos. Asimismo, se integró el Programa de Desarrollo Rural (ProDeR), que proporciona asistencia técnica, formación y apoyo financiero, contribuyendo a que los productores puedan desarrollar y consolidar sus emprendimientos de manera organizada y profesional.

La actividad contó con el acompañamiento de autoridades locales, entre ellas la intendenta de Colonia Popular, Mariela Soto, la presidenta del Concejo Municipal, Dra. Estela Medina, y el concejal Diego Mónaco, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para construir una comunidad que crece con esfuerzo, trabajo y oportunidades. “Apoyar a nuestros productores locales no solo fortalece la economía del municipio, sino que también genera empleo, conocimiento y desarrollo sostenible para nuestras familias”, subrayó la intendenta Soto.

El Programa Avícola del Chaco, en conjunto con ProDeR, busca no solo la formación técnica, sino también la generación de proyectos de producción y comercialización de huevos adaptados a las necesidades del mercado regional. Los productores aprendieron sobre planificación, manejo sanitario, alimentación adecuada de las aves y técnicas de producción más sostenibles, con énfasis en la calidad y seguridad alimentaria.

Los vecinos y familias participantes valoraron positivamente la jornada, destacando la importancia de recibir capacitación gratuita y de calidad que les permita mejorar sus emprendimientos y generar ingresos adicionales. Asimismo, destacaron el carácter inclusivo de la actividad, que permitió la participación de pequeños y medianos productores, así como de jóvenes interesados en la producción avícola.

La iniciativa refleja el compromiso del Gobierno del Chaco y de la Municipalidad de Colonia Popular por fomentar el desarrollo productivo y la capacitación técnica en la región, fortaleciendo no solo la economía local, sino también la formación de capacidades en los habitantes, especialmente en zonas rurales.

En conclusión, la jornada de capacitación avícola en Puerto Bastiani constituye un paso significativo para promover la producción sostenible, fortalecer la economía regional y garantizar oportunidades de crecimiento para productores y familias. Este tipo de acciones demuestra cómo la articulación entre Estado, instituciones y comunidad puede generar beneficios concretos para el desarrollo local y la calidad de vida de sus habitantes.