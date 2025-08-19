Makallé avanza con un plan de reforestación junto a estudiantes secundarios

532790580_18148538158393837_952703891227909977_n

La Municipalidad de Makallé continúa con su programa de reforestación en distintos sectores de la localidad, una iniciativa que busca no solo embellecer los espacios públicos, sino también aportar al cuidado ambiental y al bienestar de la comunidad.

En la jornada de ayer, se llevó a cabo el trasplante de nuevas especies arbóreas en colaboración con los alumnos de 2° año de la E.E.S. Juana Azurduy de Padilla N°81. Los jóvenes participaron con entusiasmo de la actividad, demostrando compromiso con el cuidado del medio ambiente y el futuro de su localidad.

El proyecto es impulsado por la Secretaría de Ambiente, Servicios y Obras Públicas, junto con la Secretaría de Agroindustria del municipio. Desde el Ejecutivo destacaron el trabajo en equipo que permite sumar esfuerzos para consolidar un Makallé más verde y sustentable.

“Estas acciones son una inversión a largo plazo. Cada árbol que plantamos hoy es una contribución a la calidad de vida de nuestros vecinos y a las generaciones futuras”, señalaron desde el área de Ambiente.

La iniciativa se enmarca en un plan integral de forestación y educación ambiental, que prevé la participación de instituciones escolares y organizaciones comunitarias en diferentes etapas del proceso.

Más Noticias

535078453_1182526600577238_6310022725720906874_n

Villa Berthet inauguró una moderna sucursal del Banco Nación

424222w540h400c.jpg

Impresionante tormenta dejó sin luz y tumbó árboles en Castelli

WhatsApp Image 2025-08-19 at 08.49.11

El Municipio Pone En Funcionamiento Seis Nuevos Camiones Regadores Que Permitirán Mejorar El Servicio

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-08-19 at 15.39.33

Rosana Cerruti: “La infraestructura escolar chaqueña estaba desolada, pero nuestro compromiso es terminar todas las obras”

532790580_18148538158393837_952703891227909977_n

Makallé avanza con un plan de reforestación junto a estudiantes secundarios

535078453_1182526600577238_6310022725720906874_n

Villa Berthet inauguró una moderna sucursal del Banco Nación

WhatsApp Image 2025-08-19 at 12.54.23

Acuerdo Con Nación: Chaco Suma Tecnología De Punta Para Anticipar Lluvias Y Tormentas

181228w850h567c.jpg

Prisma, el homenaje más emotivo a la música de Pink Floyd, aterriza en Resistencia