Makallé avanza con un plan de reforestación junto a estudiantes secundarios

La Municipalidad de Makallé continúa con su programa de reforestación en distintos sectores de la localidad, una iniciativa que busca no solo embellecer los espacios públicos, sino también aportar al cuidado ambiental y al bienestar de la comunidad.

En la jornada de ayer, se llevó a cabo el trasplante de nuevas especies arbóreas en colaboración con los alumnos de 2° año de la E.E.S. Juana Azurduy de Padilla N°81. Los jóvenes participaron con entusiasmo de la actividad, demostrando compromiso con el cuidado del medio ambiente y el futuro de su localidad.

El proyecto es impulsado por la Secretaría de Ambiente, Servicios y Obras Públicas, junto con la Secretaría de Agroindustria del municipio. Desde el Ejecutivo destacaron el trabajo en equipo que permite sumar esfuerzos para consolidar un Makallé más verde y sustentable.

“Estas acciones son una inversión a largo plazo. Cada árbol que plantamos hoy es una contribución a la calidad de vida de nuestros vecinos y a las generaciones futuras”, señalaron desde el área de Ambiente.

La iniciativa se enmarca en un plan integral de forestación y educación ambiental, que prevé la participación de instituciones escolares y organizaciones comunitarias en diferentes etapas del proceso.