Villa Berthet inauguró una moderna sucursal del Banco Nación

Con un acto cargado de orgullo comunitario, quedó inaugurada la nueva y moderna sede del Banco Nación en Villa Berthet, una gestión que demandó varios años de trabajo y que hoy se convierte en realidad para los vecinos de la localidad.

El intendente Germán Honcheruk, acompañado por el diputado provincial Atlanto “Pepe” Honcheruk, resaltó que este logro no es casualidad sino el fruto de decisiones políticas tomadas en momentos clave. “En 2018, con las cuentas municipales ordenadas, adquirimos el terreno y lo donamos al Banco Nación para garantizar que la sucursal permanezca en Villa Berthet y no se trasladara a otra ciudad”, recordó el jefe comunal.

El proceso continuó durante los años 2021 y 2022 con gestiones constantes para asegurar la permanencia de la entidad bancaria en la localidad, defendiendo así los intereses de comerciantes, vecinos y trabajadores. “Hoy vemos los frutos de esa defensa: una sede propia, más moderna y accesible, que representa más oportunidades, más servicios y también más empleo para nuestra gente”, afirmó Honcheruk.

Desde el Municipio destacaron el trabajo en equipo junto a las autoridades del Banco Nación, quienes acompañaron el crecimiento y apostaron por la radicación definitiva de la sucursal en Villa Berthet.

Con esta inauguración, la comunidad cuenta ahora con una infraestructura moderna que facilitará las operaciones bancarias y ampliará los servicios financieros en la región. “Mejor que decir es hacer”, cerró el intendente, reafirmando el lema de gestión que busca transformar la realidad local con obras concretas.