Madrugada sangrienta: hubo dos homicidios en Resistencia y uno en Fontana

En la noche del sábado y madrugada del domingo, los agentes intervinieron en tres hechos de homicidio con arma de fuego registrados en las ciudades de Resistencia y Fontana, los cuales están en plena etapa investigativa, pero ya se logró la aprehensión de tres personas, entre ellas un menor de edad. Interviene en los casos la Fiscalía N.° 2 a cargo de la Dra. González de Pacce.

El primer caso se registró alrededor de las 3 de la madrugada en calle Montevideo al 1600 de Resistencia, donde un joven de 20 años resultó herido por disparos de arma de fuego y fue trasladado en un vehículo particular al hospital Perrando, donde ingresó sin signos vitales.

A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos detuvieron a un hombre de 37 años, señalado como el presunto autor del hecho. La Fiscalía de Investigación Penal N.° 2 dispuso su aprehensión en la causa por supuesto homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y se ordenaron pericias específicas.

El segundo hecho ocurrió cerca de las 4 en la intersección de avenida San Martín y pasaje Salta de Fontana, donde se produjo un desorden entre varias personas que culminó con un hombre de 47 años herido de arma de fuego. La víctima fue trasladada por familiares al hospital Luis Fleitas, donde también ingresó sin vida.

En el lugar del hecho, la Comisaría Segunda de Fontana demoró a dos personas, entre ellas un menor de edad, y secuestró un revólver que habría sido utilizado en el hecho. Según las primeras declaraciones, el disparo habría sido efectuado por el menor.

La Justicia dispuso la aprehensión del hombre de 29 años y el alojamiento del menor de 17 años en el centro La Aldea Tres Horquetas, una vez que reciba el alta médica, ya que presenta diversas lesiones producto de una agresión posterior al hecho. Se instruyen actuaciones por supuesto homicidio con arma de fuego agravado con la participación de un menor de edad.

Finalmente, alrededor de las 6 de la mañana, los efectivos de la Comisaría Quinta intervinieron en un tercer episodio ocurrido sobre avenida Chaco al 3200 de Resistencia, donde un hombre de 30 años fue hallado con heridas de arma de fuego en el marco de un desorden registrado durante una fiesta.

La víctima, un hombre de 30 años, fue trasladada al hospital Perrando, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. La investigación permitió identificar a un presunto autor, y se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la actuación del Departamento de Investigaciones Complejas y del Gabinete Científico.

En los tres casos se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N.° 2, a cargo de la doctora Ana González de Pacce, y se llevan adelante las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos.