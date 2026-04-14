La inflación de marzo fue del 3,4%, y alcanzó el nivel más alto en un año

La inflación de marzo se ubicó en el 3,4%, con una fuerte suba en transporte -por los aumentos en combustible- y educación, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato estuvo por encima de lo que anticipaban las consultoras privadas, y fue el más alto de marzo del año pasado, cuando había sido del 3,7%.

Asimismo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 9,4% en los primeros tres meses del año, con una variación interanual del 32,6%.

LA INFLACIÓN DE MARZO, RUBRO POR RUBRO

El rubro con mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases.

Le siguieron Transporte (4,1%), debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%), y Recreación y cultura (3,6%).

En tanto, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 3,4%, por las subas en carnes y derivados, y fue el de mayor incidencia en el nivel general.

A su vez, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

LA INFLACIÓN DE MARZO, REGIÓN POR REGIÓN

La región con mayor inflación en marzo fue el NEA, con el 4,1%, seguida por el NOA, con el 4%, mientras que GBA estuvo en línea con el promedio general, con el 3,4%. Por debajo de esa línea se ubicaron la región Pampeana, con el 3,3%, y Cuyo, con el 3,2%. La región con menor inflación fue la Patagonia, con el 2,5%.