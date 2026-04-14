Cae peligroso abusador tras un operativo conjunto entre Chaco y Corrientes

En una exitosa operación que resalta la cooperación estrecha entre las fuerzas de seguridad de Chaco y Corrientes, este martes por la mañana se logró la detención de un hombre intensamente buscado por graves delitos de integridad sexual y corrupción de menores.

El procedimiento se desencadenó a las 09:45, tras una investigación originada en el Ministerio Público de la Provincia de Corrientes. A través de un exhorto judicial, se articuló el trabajo entre la justicia correntina y el Juzgado de Garantías N° 4 de Resistencia, que permitió que la Policía del Chaco ejecute el operativo de captura.

Vigilancia y captura

Previo al allanamiento, personal de la Supervisión de Zona I° Metropolitana y de los servicios externos de las Comisarías Primera y Octava de Resistencia llevaron a cabo tareas de inteligencia y vigilancia discreta. Estas labores permitieron el «marcaje» preciso del domicilio donde se ocultaba el sospechoso.

Con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (COE) y otras unidades tácticas, se irrumpió en la vivienda, logrando la aprehensión inmediata del principal investigado, un hombre conocido bajo el alias de «El Rosarino».

Causas graves

El detenido se encuentra vinculado a una causa por «Abuso sexual con acceso carnal», la cual se desprende de una investigación penal más amplia radicada en Corrientes bajo los cargos de «Pedofilia y Corrupción de Menores».

El operativo contó con el aval de los ayudantes fiscales en turno, quienes destacaron que la fluidez en el intercambio de información entre ambas provincias fue la clave para retirar de las calles a un individuo de alta peligrosidad para la salud pública y la integridad de los menores.