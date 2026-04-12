Sin acuerdo con Irán, Trump anunció que ordenará bloquear el Estrecho de Ormuz

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Estados Unidos e Irán cerraron una extensa jornada de negociaciones sin llegar a ningún acuerdo para el cese de las hostilidades en Medio Oriente, aun cuando pasaron más de 20 horas dialogando.

Si bien Estados Unidos envió a su vicepresidente a las negociaciones en Pakistán, ahora Donald Trump volvió al manejo de la escena y anunció que establecerá su propio bloqueo sobre el Estrecho de Ormuz. «Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz», advirtió.

Según trascendió desde la Casa Blanca, el fracaso en las negociaciones se dio por la negativa de Irán a abandonar sus proyectos de fabricación de armamento nuclear. En cambio, desde el país islámico, dijeron que el acuerdo no tuvo avances por un exceso ilegal en la postura de Estados Unidos, sin entrar en más detalles.

En Pakistán, territorio neutral donde se desarrolló el encuentro entre Estados Unidos e Irán, pidieron continuar con el cese al fuego. La tregua de 14 días termina el 22 de abril, aunque ambos gobiernos coincidieron en que sus posturas estaban claras y se negaron a moverlas, tirándose mutuamente la responsabilidad.

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