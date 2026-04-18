Macri instó a «blindar el cambio para no volver a retroceder con el populismo»

El «Próximo paso» del PRO , el partido fundado por Mauricio Macri , tuvo desde Resistencia su lanzamiento nacional con vistas a una «reconstrucción de abajo hacia arriba», con el liderazgo desde la presidencia partidaria del expresidente de la Nación, quien llegó al Chaco el viernes por la tarde para encabezar un evento regional en el cual las críticas al gobierno nacional fueron más que mesuradas.

Dirigentes, legisladores de distintos puntos del país y funcionarios –principalmente de CABA- fueron parte de un auditorio que prometía unas 800 personas –según la cantidad de inscriptos que confirmó la organización- pero que en realidad fueron bastantes menos.

Minutos antes de las 19, Macri subió al escenario que había tenido en la previa a varios oradores. Lo hizo al ritmo de «Back in Black», un himno de rock de la banda AC/DC , de la década del ’80. «Cuidado que en Cattaneo aprendí pasos nuevos» , bromeó al principio. Es que hace pocos días, medios nacionales habían difundido su presencia en la Sunsetstrip, una fiesta de música electrónica del DJ Hernán Cattaneo en Ciudad Universitaria.

«Gracias por estar, gracias por demostrar que en nuestro país vale la pena seguir poniendo todo y creyendo que tenemos un futuro mejor», fueron las palabas en la apertura de una intervención que no duró más de diez minutos , y en la cual transmitió «tres ideas».

Por eso habló primero sobre «la importancia de blindar el cambio», recordando allí la esencia del surgimiento del PRO, hace casi dos décadas «proponiendo un cambio profundo , en serio para nuestro país». «Fue algo que ninguna otra generación antes se había animado a hacer. Y hoy, con orgullo, podemos decir que el PRO plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina», afirmó.

En ese rápido recorrido por la historia, y saltándose las adversidades que su mandato debió atravesar, Macri lamentó que en 2019 «volvió el ejército de la demolición y retrocedimos» , aunque calificó a la victoria de La Libertad Avanza en 2023 como una nueva posibilidad de «avanzar».

El gran desafío

«El gran desafío es que la idea del cambio tenga la fortaleza suficiente como para que el populismo no la vuelva a destruir», planteó el exmandatario. Por eso dijo que «la única manera de que el cambio no retroceda» es con el protagonismo del PRO.

Enlazada con esa primera idea transmitida al auditorio, Macri pasó a la segunda cuestión: «Nos tenemos que preparar , el tiempo para hacerlo es hoy», alentó, porque aseguró: «Cuando vinimos a la política, decidimos disputar poder para transformar la realidad, para producir ese cambio. Y gracias a eso hoy en muchas ciudades y provincias de la Argentina la gente vive mejor ; vive mejor porque tenemos método, sabemos armar equipo y tenemos experiencia.».

El titular del PRO, desde esa reconstrucción que propone, instó a «convocar nueva gente», dejando de lado el «egoísmo», y abriendo el partido «para que venga gente a sumar»; alentando a los dirigentes e integrantes de su espacio a «estudiar, en cada ciudad, en cada provincia, cuáles son los problemas reales , porque otro mal que atenta contra nuestro futuro hace varias décadas es la improvisación «.

«No hay que callarse»

Por último, como idea final, Macri pidió «no callarse». «Nosotros jamás vamos a cuestionar el rumbo, porque es nuestro rumbo y venimos a completarlo. No vamos a oponernos a las cosas que corresponden y menos dar ninguna excusa para que el populismo pueda volver», sentenció, en la parte más candente de su discurso, que recolectó aplausos sobre todo cuando habló de «lealtad». La lealtad del PRO con el rumbo dado por el actual gobierno al país.

De este proyecto de país, que ratificó, el PRO comparte, habló también de «marcar lo que está bien y señalar lo que está mal». «Aquellos que dicen que el silencio ayuda al cambio, están equivocados, porque lo traiciona», sentenció.

Para Macri, «si nadie señala lo que falta, el populismo ocupa ese espacio, vendernos ese veneno, esa destrucción que ya no sabemos cuándo empezó». «No le vamos a hacer el juego al kirchnerismo. Vamos a decir y señalar las cosas que faltan», afirmó.

Al instar a los suyos a dejar de lado «las peleas internas» y «volver a ser protagonistas», el expresidente sostuvo que «está en juego el futuro de este país», por lo cual es necesario «pensar en grande» porque «Argentina necesita salir adelante». «Nosotros no somos un paso atrás, somos el próximo paso que me entusiasma. Un próximo paso que me llena de alegría y es de aquellos que tienen que venir a consolidar lo que se logró, a construir lo que falta y a transformar esta idea de cambio en una mejora para la gente», enfatizó.

Cerca del final, reafirmó la idea de que «los procesos de cambio llevan su tiempo», justificando así la diferencia de tiempos en la llegada de los impactos positivos a distintos estratos de la sociedad. «Nuestra obligación es que cada vez más gente sienta que el cambio tiene una mejora concreta en la vida de quienes que abrieron su corazón a ese cambio», resaltó.

«Generar una Argentina de emprendimientos, meritocrática, es la forma de crecer y ser felices . Por eso nuestra tarea es defender y blindar ese cambio», cerró.

Los que dijeron presente

Del listado previo de dirigentes del PRO que acompañarían el evento en Resistencia, llegaron en efecto sólo algunos. Entre quienes subieron al escenario como oradores estuvieron el diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis y el legislador porteño Darío Nieto (exsecretario privado de Macri).

También el senador nacional por Misiones, Martín Goerling (jefe del bloque del PRO en la Cámara Alta) y el ministro de Hacienda de CABA, el correntino Gustavo Arengo.

No hablaron en el escenario, pero dijeron presente el expresidente del PRO y extitular de la Entidad Binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni; Jimena de la Torre, y el diputado chaqueño Ernesto Blasco.

La apertura y bienvenida estuvo a cargo de Patricio Amarilla, presidente del PRO Chaco, junto a Horacio Loreiro, al frente del PRO Misiones, y Marcos Amarilla, del PRO Formosa, quienes también acompañaron a Macri y De Andreis en la conferencia de prensa.